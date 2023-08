Cause strutturali alla base carenza di pane in Tunisia

TUNISI - La bassa produzione interna di grano e le disfunzioni nella sua distribuzione ai mulini sono fattori strutturali che hanno portato alla carenza di pane in Tunisia, secondo l'Associazione per la lotta contro l'economia di rendita (Alert). In una recente nota, che esce in un periodo in cui lo stesso presidente Kais Saied ha sollevato l'annoso problema delle sovvenzioni legate al pane in Tunisia e nel giorno in cui 1.400 panetterie moderne aderenti alla Conect (che producono pane non sovvenzionato) hanno annunciato uno sciopero, Alert ha deplorato la scarsa produzione nazionale di grano che stenta a soddisfare i bisogni di consumo, oltre all'egemonia di alcuni mulini appartenenti all'organizzazione padronale sul mercato dell'offerta. Disfunzionale anche la distribuzione della farina sovvenzionata, con alcuni panifici che fanno la parte del leone.



Secondo Alert, questi fattori strutturali sono stati esacerbati da altri fattori economici che hanno accelerato il declino dell'industria del pane in Tunisia. Tra questi fattori ciclici, Alert cita l'interruzione delle importazioni di grano duro, diminuite del 30% nei primi cinque mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, a causa della mancanza di liquidità e dell'incapacità dell'agenzia del grano di finanziare esigenze del mercato. Inoltre, la difficile situazione climatica della Tunisia, caratterizzata da una forte siccità, ha inciso pesantemente sulla produzione di grano duro, che si attesta a un milione di quintali, ovvero appena il 19% del fabbisogno del mercato. Per Alert, "le autorità politiche rimangono le principali responsabili di questa carenza", ritenendo che la rimozione dei sussidi in assenza di offerta e senza un aumento dei prezzi del pane sia una "politica orchestrata dallo Stato".



Secondo la stessa fonte i sussidi assegnati ai prodotti di base sono diminuiti del 90% nel primo trimestre del 2022/2023, da 400 milioni di dinari a 42,9 milioni di dinari. Alert ha aggiunto che l'Ufficio statale per il grano non ha ricevuto alcun sussidio per un anno, il che ha impedito di soddisfare le esigenze del mercato.



Su del presidente della Repubblica ad adottare misure urgenti per porre fine alla classificazione dei panifici, Alert ha sottolineato che potrebbe causare un calo della domanda e interminabili code. Secondo l'associazione, questa misura servirà solo gli interessi dei panifici autorizzati, aggiungendo che fa parte di una politica volta alla "abolizione mascherata" dei sussidi alle materie prime.