(ANSAmed) - ROMA, 31 LUG - La produzione di datteri per il 2023 nella regione di Tozeur, in Tunisia, dovrebbe aumentare del 23% rispetto al 2022. E' quanto si legge nel rapporto dell'Autorità locale per lo sviluppo agricolo di Tozeur, scrive l'agenzia tunisina Tap.



Le esportazioni di datteri da Tozeur hanno raggiunto le 24,5 tonnellate a luglio, per un valore di 165 milioni di TND (circa 48mila euro), si legge ancora nel rapporto. (ANSAmed).





