Turismo: in Tunisia ricavi in crescita del 55,1%

TUNISI - Le entrate finanziarie turistiche in Tunisia hanno raggiunto i 3.295,7 milioni di dinari (un milione di euro circa) alla data del 20 luglio 2023, in aumento del 55,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo ha annunciato il ministero del Turismo e dell'artigianato di Tunisi.



Nella nota si precisa che circa 4,59 milioni turisti hanno visitato la Tunisia al 20 luglio 2023, con un aumento del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Al 10 luglio 2023 l'Assessorato al Turismo ha registrato 9,2 milioni di pernottamenti negli alberghi, in aumento del 47,7% rispetto allo stesso periodo del 2022 e in calo del 23% rispetto al 2019.



Tale calo, secondo la stessa fonte; è dovuto principalmente all'assenza dei turisti russi.