La Giordania ospiterà la conferenza degli imprenditori arabi

ROMA - L'Unione delle Camere Arabe e la Camera di Commercio giordana hanno firmato oggi un accordo presso la sede della Lega Araba, alla presenza del suo segretario generale Ahmed Aboul Gheit, per annunciare l'organizzazione della 20a conferenza di imprenditori e investitori arabi, che si terrà in Giordania il 18 ottobre.



Durante la conferenza di due giorni, scrive l'agenzia di stampa giordana Petra, si affronteranno diversi temi, tra i quali il clima, incentivi e la legislazione per gli investimenti moderni in Giordania e nei Paesi arabi. Parlando a una conferenza stampa tenutasi presso la sede della Lega araba al Cairo, il segretario generale dell'Unione delle Camere arabe, Khaled Hanafi, ha affermato che la Giordania e i Paesi arabi hanno un ruolo "chiave" per attrarre "enormi" progetti di investimento in vari settori, principalmente tecnologico, energia, agricoltura, energie rinnovabili, i settori del turismo e altri campi strategici vitali.