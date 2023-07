Giordania: al via progetto per impianto di pompaggio dell'acqua

(ANSAmed) - ROMA, 26 LUG - Il ministro giordano dell'Acqua e dell'Irrigazione, Muhammad Najjar, ha firmato un accordo per la costruzione di una stazione di pompaggio dell'acqua da 1,71 milioni di JD (2,18 milioni di euro) che servirà numerose comunità del governatorato di Salt. Lo riferisce l'agenzia di stampa Petra.



Secondo Najjar, l'iniziativa della durata di 12 mesi migliorerà l'ambiente e salvaguarderebbe dall'inquinamento le fonti d'acqua sotterranee e superficiali, in particolare le sorgenti della regione, fornendo allo stesso tempo soluzioni ambientali per la popolazione dell'area di Shafa al-Amriya. Il progetto inoltre aiuterà le zone rurali, risolverà i problemi ambientali ed estenderà i servizi sanitari a nuove aree.



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed