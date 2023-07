Accordo Tunisia-Francia per cooperazione in registro imprese

TUNISI - Un accordo di cooperazione in materia di registro delle imprese di commercio è stato firmato a Parigi tra il Registro nazionale delle imprese (Rne) e il Consiglio nazionale dei cancellieri commerciali francesi e Infogreffe. Lo riferisce l'agenzia tunisina Tap precisando che l'accordo aiuterà "a intensificare il lavoro sulla condivisione di informazioni e competenze sugli sviluppi legislativi, sul know-how commerciale e tecnico e sui metodi utilizzati per tenere i registri legali", si legge in un comunicato stampa congiunto. L'accordo fornirà inoltre un quadro per scambi "lungimiranti" su questioni comuni relative alla trasparenza negli affari e alla lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha aggiunto la stessa fonte.

L'accordo mira inoltre ad avviare discussioni congiunte con i settori legale, giudiziario, professionale e accademico sulla tenuta dei registri di pubblicità legale e sul sostegno alle pubblicazioni in questo campo. Il Consiglio nazionale francese dei cancellieri dei tribunali commerciali aveva precedentemente approvato il suo sostegno alla Rne nella creazione del suo registro dei beneficiari effettivi. Le tre organizzazioni hanno lavorato insieme per creare l'Alliance Francophone des Registres du Commerce (AFrec), che ora conta oltre 20 membri.