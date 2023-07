Libano: il premier riceve i vicegovernatori della Banca centrale

BEIRUT - Nel Libano al collasso finanziario da più di tre anni, il premier uscente libanese Najib Miqati ha ricevuto stamani al palazzo del governo a Beirut i quattro vice-governatori della Banca centrale libanese, a pochi giorni dalla scadenza del mandato del governatore Riad Salame, da 30 anni alla guida dell'istituto bancario nazionale e inquisito per illeciti finanziari in Libano e in diversi Paesi europei. L'agenzia governativa libanese di notizie Nna riferisce che Miqati ha incontrato al Gran Serraglio di Beirut i quattro vice-governatori, nominati tre anni fa e ciascuno dei quali espressione di una comunità politico-religiosa differente: lo sciita Wassim Mansuri, indicato come vicino a Hezbollah; il sunnita Salim Shahin, nominato dall'ex premier Hassan Diab; il druso Bashir Yakzan e l'armeno cattolico Alexandre Moradian. I media libanesi fanno sapere che il vice governatore Mansuri ha già annunciato che intende entro domani presentare le dimissioni in modo da non risultare nel pieno dei suoi poteri quando alla fine di luglio Salame dovrebbe uscire definitivamente di scena.



Gli sforzi di Miqati in queste ore sono diretti nel convincere gli altri tre vice-governatori a non seguire la via delle dimissioni in modo da avere degli interlocutori nel pieno delle loro funzioni nel periodo post-Salame. A sostegno invece della scelta di far dimettere tutti e quattro i vice-governatori si è schierato il presidente del Parlamento, Nabih Berri, anch'egli in carica da tre decenni e rivale politico di Miqati.



Senza un capo di Stato e senza un governo nel pieno dei suoi poteri, con l'uscita di scena di Salame il Libano precipita ancora di più nel vuoto istituzionale, che si approfondirà ulteriormente a fine anno in vista della fine del mandato del capo dell'esercito, incarico attualmente ricoperto dal generale Joseph Aoun.