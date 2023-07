Arabia Saudita fornirà un aiuto da 500 mln dollari alla Tunisia

RIAD - L'Arabia Saudita ha dichiarato che fornirà alla Tunisia un'assistenza finanziaria del valore di 500 milioni di dollari, inclusa una sovvenzione di 100 milioni, che arriva in un momento nel quale il Paese nordafricano è alle prese con un'inflazione e un debito paralizzanti. L'annuncio arriva dall'agenzia di stampa ufficiale saudita in seguito alla visita del ministro degli Esteri tunisino Nabil Ammar nell'ambito di un tour nei Paesi del Golfo volto a raccogliere sostegno finanziario. Ammar ha fatto tappa anche in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti.



"Il Regno offre un prestito agevolato e una sovvenzione alla Repubblica tunisina per un importo di 500 milioni di dollari", ha affermato l'agenzia Spa, senza fornire ulteriori dettagli.



L'assistenza finanziaria consiste in un prestito agevolato di 400 milioni di dollari e una sovvenzione di 100 milioni di dollari, ha detto l'ambasciatore dell'Arabia Saudita a Tunisi, Abdel Aziz al-Saqer, alla televisione Al Arabiya.



La Tunisia sta lottando contro un'inflazione galoppante e un debito stimato intorno all'80% del suo Prodotto interno lordo.



Lo scorso ottobre la Tunisia ha raggiunto un accordo di massima con il Fondo monetario internazionale per quasi 2 miliardi di dollari, ma da allora le discussioni si sono arenate. Il presidente Kais Saied, che ha assunto quasi tutti i poteri di governo dal luglio 2021, ha ripetutamente respinto quelli che chiama i "diktat" del Fmi prima che venga concesso un prestito.



Domenica scorsa Saied ha ribadito il suo rifiuto delle richieste del Fmi di revocare i sussidi su prodotti e servizi di base, in particolare petrolio ed elettricità, nonché la ristrutturazione di un centinaio di aziende statali.