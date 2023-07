Egitto e Bahrain insieme in sviluppo verso Obiettivo 2030

NAPOLI - Egitto e Bahrein pronte a far partire una cooperazione di lavoro governativo per accelerare la rinascita economica dopo il periodo covid. E' quanto emerso, spiega il sito egypttoday.com, dalla riunione che si è svolta tra la ministra egiziana allo Sviluppo economico Hala El-Said con Noura Khalifa, ministra dello Sviluppo sostenibile del Bahrain e la ministra dell'Urbanistica del bahrain Amna bint Ahmed Al-Rumaihi. L'incontro ha avuto infatti al centro la cooperazione tra i due Paesi, partendo dal ritmo del Forum Politico di alto livello per lo Sviluppo Sostenibile (Hlpf) che si è svolto fino a oggi a New York, con l'obiettivo nel titolo "Accelerare la ripresa dopo il covid e puntare agli obiettivi 2030 per lo sviluppo sostenibile su tutti i livelli".



Durante la riunione Hala El-Said ha sottolineato che le relazioni economiche tra Egitto e Bahrein hanno forti radici storiche e stanno crescendo ancora, sottolineando anche che i rapporti tra i governi di Egitto e Bahrein che collaborano sono un modello per le relazioni internazionali tra i Paesi arabi. La ministra ha spiegato tutte le strategie egiziane nello sviluppo nazionale e locale, illustrando anche il forte impegno egiziano nell'urbanistica sociale necessaria a una parte degli egiziani.



El-Said ha anche sottolineato l'importanza di una banca dati comune che porti avanti i due Paesi nel collaborare in analisi accurate, portando così i decisori politici a prendere le giuste misure e azioni. La ministra del governo del Bahrain Amna bint Ahmed Al-Rumaihi si è detta pronta a una visita in Egitto per discutere e approfondire la cooperazione tra i due Paesi.