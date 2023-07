Il Fondo Monetario Arabo pronto a sostenere la Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 18 LUG - "Siamo soddisfatti del livello di cooperazione tra il Fondo monetario arabo (Amf) e la Tunisia". Lo ha detto ad Abu Dhabi il direttore generale e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Amf, Abdul Rahman al-Hamidi, al ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, in visita nei Paesi del Golfo. Lo riporta una nota del Ministero degli Esteri di Tunisi.



Al-Hamidi ha anche ribadito la volontà di promuovere ulteriormente il livello di cooperazione concedendo i finanziamenti necessari per i progetti di sviluppo e ha promesso di rafforzare il sostegno al dossier e alle posizioni della Tunisia presso il Fondo monetario internazionale e le istituzioni finanziarie internazionali.



Secondo la stessa fonte Ammar ha colto l'occasione per riaffermare la determinazione della Tunisia a proseguire sulla strada del rafforzamento delle sue privilegiate relazioni di cooperazione con il Fondo monetario arabo, accogliendo con favore il suo sostegno all'economia nazionale , che sta affrontando numerose sfide e problemi derivanti da un contesto internazionale sfavorevole.



Dopo il Kuwait, prima tappa del suo viaggio, il ministro degli Esteri tunisino è arrivato ieri negli Emirati Arabi Uniti, prima di concludere il suo viaggio con una visita in Arabia Saudita.(ANSAmed).





Ottieni il codice embed