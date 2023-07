Siria: Fao e Norvegia ripristinano sistema irrigazione campi

(ANSAmed) - ROMA, 12 LUG - I terremoti che hanno colpito il nord della Siria il 6 febbraio 2023, e le scosse di assestamento hanno causato gravi danni alle infrastrutture agricole in cinque governatorati siriani. Dal marzo scorso, la Fao con il sostegno della Norvegia, ha iniziato il ripristino delle strutture che consentono l'irrigazione dei campi per una superficie di 13.000 ettari di terreno e garantiscono i mezzi di sussistenza a circa 14.000 famiglie di agricoltori per un totale di 80 mila persone.



Preventivamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha valutato i danni nelle aree rurali più colpite dal terremoto e identificato gli interventi prioritari di riabilitazione e recupero. E' stato dunque individuato come priorità il ripristino del sistema di irrigazione di superficie a Mahardeh, nel governatorato di Hama, ancora di salvezza vitale per la produzione agricola nella regione. Il sistema incanala l'acqua dalla diga di Mahardeh attraverso una vasta rete di circa 43 km di canali e offre un'irrigazione supplementare alle colture invernali e nella stagione di coltivazione estiva, dalla fine di giugno in poi. Il terremoto ha causato gravi danni ai canali rivestiti di cemento, all'interno del sistema di irrigazione, rendendolo non operativo e minacciando i mezzi di sussistenza delle famiglie contadine e la sicurezza alimentare delle loro comunità. Sono stati quindi indispensabili sforzi urgenti per ripristinare il funzionamento del sistema di irrigazione in tempo per la stagione di coltivazione estiva e i lavori sono stati resi possibili grazie al sostegno finanziario della Norvegia, attraverso il Fondo speciale per le attività di emergenza e riabilitazione.



"Senza investimenti tempestivi nella ripresa e nella resilienza - sostiene la Fao - sempre più famiglie perderanno inevitabilmente i loro mezzi di sussistenza ed entreranno in un circolo vizioso di insicurezza alimentare e dipendenza da forme insostenibili di assistenza umanitaria". Dunque, attraverso il piano di risposta e recupero dal terremoto (2023-2026), la Fao mira a consentire alle famiglie rurali più colpite di riguadagnare l'autosufficienza e ridurre così il carico di casi umanitari in Siria.(ANSAmed).





