Carenza d'acqua, il Marocco scommette sulla desalinizzazione

RABAT - Levare il sale all'acqua di mare. Il deficit idrico di questi ultimi cinque anni costringe il Marocco a immaginare risorse idriche non convenzionali. Per questo la Diaea, Direzione dell'irrigazione e della pianificazione territoriale agricola, prevede di istituire sette sistemi di irrigazione che comprendono anche il mare desalinizzato. Il settore agricolo consuma ogni anno l'85 per cento dell'acqua. Il progetto Diaea è particolarmente ambizioso e punta a coprire una superficie agricola totale di 71.000 ettari, distribuiti su sette aree in diverse regioni del Paese, incluse le città di Marrakech e Oualidia.



L'implementazione di questi sistemi di irrigazione sarà effettuata attraverso partenariati pubblico-privato, che consentiranno la collaborazione e il cofinanziamento tra lo Stato e il settore privato. Queste partnership riguarderanno la progettazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare, nonché i sistemi di irrigazione necessari nelle aree interessate. Il progetto sarà oggetto di un approfondito studio di fattibilità prima della sua concreta attuazione.



Il 2022 è stato l'anno più caldo registrato in Marocco negli ultimi 40 anni. Di fronte al cambiamento climatico evidente, il governo si è impegnato a mitigare gli impatti sull'agricoltura attuando un programma di 10 miliardi di dirham (10 milioni di euro circa).