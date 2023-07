ROMA - L'Oman stabilirà una nuova città economica e due zone franche nel tentativo di rilanciare il settore. Il sultano Haitham ha emesso due decreti reali che istituiscono la città economica di Khazaen, nel governatorato del sud di Al Batina, e di due zone franche all'interno della città economica di Khazaen, scrive l'agenzia di stampa dell'Oman. La città economica di Khazaen sarà supervisionata dall'autorità pubblica per le zone economiche speciali e le zone franche, ha affermato.

L'economia dell'Oman ha basi solide, ma il sultanato punta a iniziative di diversificazione economica rafforzate dai prezzi del petrolio favorevoli e dalle riforme fiscali in un momento in cui l'inflazione rimane contenuta, è stato il giudizio del Fondo monetario internazionale.

Il più grande produttore non Opec in Medio Oriente, l'Oman prevede un deficit di bilancio di 1,3 miliardi di rial quest'anno, ovvero il 3% della sua economia, dopo aver raggiunto un surplus di 1,14 miliardi di rial per il 2022, secondo il ministero delle Finanze.