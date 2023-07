Arabia Saudita rivendica diritti su sito gas conteso con l'Iran

(ANSAmed) - BEIRUT, 05 LUG - L'Arabia Saudita ha affermato di avere "pieni diritti" assieme al Kuwait su un giacimento di gas nelle acque del Golfo conteso con l'Iran. E questo in risposta al recente annuncio da parte delle autorità iraniane di esser pronte a iniziare le esplorazioni nel sito di Arash, chiamato Dorra da Kuwait e Arabia Saudita.



Il ministero degli Esteri di Riad ha affidato oggi all'agenzia governativa di notizie saudita Spa un comunicato nel quale afferma che il sito di Dorra "appartiene congiuntamente al Regno dell'Arabia Saudita e allo Stato del Kuwait, e solo loro ne detengono tutti i diritti". Secondo i media regionali, il giacimento Arash-Dorra contiene riserve stimate in 220 miliardi di metri cubi di gas naturale. Gran parte del giacimento si trova al confine marittimo tra Arabia Saudita e Kuwait, mentre una parte più ridotta si trova nelle acque territoriali iraniane. All'annuncio dei giorni scorsi da parte di Teheran, il Kuwait aveva reagito inviando un emissario in Iran dicendosi al contempo "sorpreso" delle intenzioni iraniane che, secondo il ministero del. petrolio del Kuwait, "vanno contro i principi delle relazioni internazionali".



Arabia Saudita e Iran hanno annunciato nelle scorse settimane la decisione di ripristinare i rapporti diplomatici e politici, grazie alla mediazione della Cina, dopo sette anni di gelo. La disputa sul giacimento Arash/Dorra risale agli anni '60 del secolo scorso, quando il Kuwait, appena diventato formalmente indipendente dalla Gran Bretagna, cedette i diritti di esplorazione all'allora Anglo-Iranian Petroleum Company, poi assorbita dalla British Petroleum. Negli stessi anni l'Iran pre-khomeinista assicurò le concessioni energetiche alla Royal Dutch/Shell. Queste due concessioni da allora si sovrappongono.



Nel marzo 2022 era stato firmato un accordo sullo sfruttamento congiunto tra Kuwait e Arabia Saudita, definito "illegale" da Teheran. Ma la scorsa settimana, i vertici della compagnia energetica iraniana, avevano dichiarato di esser pronti a "iniziare a trivellare nel giacimento di Arash". (ANSAmed).





