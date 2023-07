Cresce cooperazione in Mediterraneo su progetto di tecnologia Ue

NAPOLI - Si sta sviluppando con sempre maggiore cooperazione internazionale nei Paesi del Mediterraneo il progetto della Ue Intecmed (Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean), che punta a un incubatore comune di trasferimento di tecnologie e innovazioni tra i Paesi del Mediterraneo e coinvolge attualmente Grecia, Spagna, Tunisia ed Egitto. Il progetto sostiene l'istruzione dei giovani nel settore, la ricerca e gli sviluppi tecnologici ma anche il trasferimento delle nuove tecnologie utili e la commercializzazione. Il programma mediterraneo dell'Ue punta a una cooperazione tra diversi Paesi sia dell'Unione europea che del Nordafrica nel settore, formando un ambiente di business nel mare e un'unione tra ricercatori e investitori che possono dare sviluppo ai progetti. I passi avanti sono sottolineati da Ascame (Associazione delle Camere di Commercio e Impresa nel Mediterraneo), l'organizzazione no profit che collabora con l'Intecmed e sta lavorando nel costruire sinergie tra gli innovatori e il settore privato, viste da Ascame come una delle chiavi per lo sviluppo ulteriore del Mediterraneo. Ascame ha creato un consorzio singolo di Camere di Commercio della Regione di Acaia in Grecia con capoluogo Patrasso, delle città di Siviglia in Spagna e Capo Bon, sulla punta costiera della Tunisia di fronte alla Sicilia.

L'Ascame agisce in prima persona coinvolgendo nel progetto anche la Confederazione dell'Egyptian European Business Associations, della Federazione delle Camere di Commercio dell'Egitto e la Camera di Commercio egiziana di Alessandria. Queste associazioni stanno sviluppando strumenti per rafforzare le imprese nei rispettivi Paesi e generare trasferimento di conoscenze che facciano bene sia al livello accademico che nell'economia.

"L'Ascame - si legge in una nota dell'associazione - ha lavorato sin dall'inizio del progetto per stabilire un network che funzioni tra i diversi soggetti coinvolti con la consapevolezza che creare un ecosistema Mediterraneo per l'innovazione e l'impresa fa bene a tutti". In generale il programma Intecmed lavora nel Mediterraneo con un budget di 3.6 milioni di euro, di cui 3.3 finanziati direttamente dall'Ue, al progetto partecipa anche la Regione Sardegna per l'Italia.