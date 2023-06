Unido, accordi al Cairo pietra miliare con Egitto e Italia

(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 GIU - "Un'altra pietra miliare della lunga partnership di Unido con i governi di Italia, Svizzera ed Egitto": così Fatou Haidara, la vice-direttrice generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale ha definito i due accordi da lei stessa sottoscritti ieri al Cairo.



"Questi due progetti forniranno (...) crescita economica, benessere sociale e mitigazione del depauperamento di risorse naturali", ha detto la maliana, che è anche Direttore esecutivo per le partnership globali e le relazioni esterne dell'Unido, parlando durante la cerimonia delle firme.



"Si tratta di prendere in considerazione l'intera catena del valore del cotone e di vedere come possiamo aiutare i produttori ad avere una produzione più efficiente, più rispettosa dell'ambiente e anche in grado di esportare i prodotti derivati del cotone sui mercati esteri. Si tratta quindi di un approccio olistico", ha detto Haidara in dichiarazioni all'ANSA dopo la firma.



"Quello che abbiamo firmato oggi è un progetto importante perché riguarda un settore, quello del cotone" che è "importante per l'economia egiziana e noi lo stiamo sostenendo con il supporto dell'Italia", ha sintetizzato.



"Una fase due è sempre un buon segno, significa che abbiamo ottenuto buoni risultati con la fase uno e sono sicura che anche la fase due sarà un successo", ha concluso Haidara. (ANSAmed).





