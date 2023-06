Riad stanzia 320 milioni dollari per progetti sviluppo in Yemen

(ANSAmed) - ROMA, 26 GIU - L'Arabia Saudita ha lanciato progetti di sviluppo "vitali" per un valore di 1,2 miliardi di Riyal sauditi (320 milioni di dollari) nella regione yemenita di Hadramawt, la provincia più grande dello Yemen meridionale. Lo rende noto il quotidiano emiratino The National.



L'annuncio è stato fatto da Rashad Al Alimi, presidente del Consiglio presidenziale yemenita e del governatore di Hadramawt Mabkhout bin Madi. I progetti fanno parte del "continuo sostegno economico e di sviluppo" del Regno al Paese, ha spiegato l'ambasciatore saudita in Yemen, Mohamed Al Jaber che non ha fornito dettagli sulla natura dei progetti di sviluppo.



La notizia arriva pochi giorni dopo che gruppi politici e sociali dell'Hadramawt hanno formato un'organizzazione per i diritti con il sostegno dell'Arabia Saudita.



Gran parte del nord dello Yemen rimane sotto il controllo degli Houthi, mentre il governo controlla la maggior parte del sud. A novembre, l'agenzia di stampa statale Spa ha riferito che il Regno stava costruendo un centro di assistenza sanitaria primaria attivo 24 ore su 24 a Hadramawt. La costruzione della struttura, del valore di 1,5 milioni di dollari, dovrebbe essere completata l'anno prossimo. (ANSAmed).





