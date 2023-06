In Arabia Saudita un hub petrolchimico da 11 miliardi di dollari

(ANSAmed) - ROMA, 26 GIU - La Saudi Arabian Oil Company (Aramco), la più grande compagnia esportatrice di petrolio al mondo, e la francese TotalEnergies hanno firmato un contratto da 11 miliardi di dollari per avviare la costruzione di un nuovo complesso petrolchimico nella città di Jubail, in Arabia Saudita. Lo rendono noto le due società in un comunicato congiunto, riferisce il quotidiano emiratino The National.



"Aramco e TotalEnergies hanno assegnato i contratti di ingegneria, approvvigionamento e costruzione per il complesso "Amiral" da 11 miliardi di dollari, una futura espansione dell'impianto petrolchimico su scala mondiale nel regno dell'Arabia Saudita", si legge nel comunicato.



Si prevede che l'espansione attirerà più di 4 miliardi di dollari di investimenti aggiuntivi in una varietà di settori industriali e creerà circa 7.000 posti di lavoro. I settori che beneficeranno del complesso includono fibre di carbonio, lubrificanti, fluidi di perforazione, detergenti, additivi alimentari, parti di veicoli e pneumatici.



"Come parte della strategia di crescita di Aramco, si prevede che il progetto contribuirà alle opportunità di valore aggiunto nell'ecosistema del regno", ha detto Amin Nasser, presidente e amministratore delegato di Saudi Aramco. (ANSAmed).





