Turismo dell'olio, il Mediterraneo fa rete con le buone pratiche

MATERA - Sono 300 i progetti di ''buone pratiche'' che, attraverso il concorso nazionale "Turismo dell'olio", contribuiranno a promuovere le ''Città dell'olio'' italiane e ad avviare un lavoro di rete con gli altri Paesi dell'area mediterranea impegnati nella coltura e nella cultura millenaria dell'ulivo. Lo si è appreso nel corso dell'incontro sul tema ''Il turismo dell'olio del Mediterraneo'' cominciato stamani a Matera, città che tra oggi e domani ospiterà anche i lavori dell'assemblea nazionale dell'associazione "Città dell'olio" e il meeting di Recomed, la rete dei comuni dell'olio del Mediterraneo con le esperienze portate dai rappresentanti di Italia, Croazia, Grecia, Marocco, Montenegro, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia.

''Il turismo dell'olio - ha detto il presidente dell'associazione 'Città dell'olio', Michele Sonnessa - è supportato da una legge di settore e noi lo abbiamo supportato con un concorso nazionale che ha dato 300 'best practices' di sei settori, e di 19 regioni, che raccontiamo su un portale dedicato. E' un turismo di comunità che mette insieme tutti i soggetti della filiera olivicola, produttiva e dell'accoglienza.

E' un racconto a 360 gradi sulla cultura dell'olio e del territorio. Con Recomed metteremo a punto standard comuni sull'oleoturismo. Non ci fermiamo qui ma stiamo lavorando al Forum 2024 che auspico possa tenersi in Italia''. "E' una forma di turismo che si sta sviluppando - ha aggiunto il direttore dell'Associazione, Antonio Balenzano - per cui il legame con il Mediterraneo diventa naturale. Se comunicato bene a livello internazionale, diventa di stimolo per i visitatori a venire in luoghi che sono stati la culla delle civiltà e con tutta la simbologia che l'ulivo porta con sè. L'ulivo poi si sviluppa nelle aree interne, ma occorre che dia reddito con quel valore aggiunto legato al turismo che può contribuire a far crescere il turismo dell'olio''.