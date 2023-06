Tunisia, relazioni eccellenti con la Banca Mondiale

(ANSAmed) - TUNISI, 23 GIU - La conclusione di un nuovo Country Partnership Framework (Cpf) con la Banca mondiale ha lo scopo di mettere a tacere le "malelingue" e affermare che la Tunisia mantiene relazioni "eccellenti" con questa istituzione.



Lo ha detto il ministro tunisino dell'Economia e della Pianificazione, Samir Saied, in occasione di un dibattito organizzato a Tunisi dalla Camera di commercio e industria tunisino-tedesca, ricordando che nei mesi scorsi alcuni soggetti avevano cercato di rimettere in discussione i rapporti della Tunisia con la Banca Mondiale a seguito delle discussioni sul Cpf che erano state temporaneamente sospese il 6 marzo scorso.



"La Banca Mondiale ha appena rinnovato la sua fiducia nella Tunisia per i prossimi cinque anni", ha detto Saied. Il suo dipartimento ha anche firmato ier un accordo di prestito con la Bm per 268,4 milioni di dollari per finanziare il progetto di interconnessione elettrica Tunisia-Italia (Elmed). A suo avviso, il Cpf consentirà alla Tunisia di recuperare il ritardo in termini di energie rinnovabili, un ritardo "imperdonabile" in quanto la sua quota di rinnovabili nel mix elettrico è inferiore al 3%. In questo contesto, ha aggiunto che il suo dipartimento sta lavorando in modo proattivo con le varie parti interessate per preparare in particolare gli investimenti nell'energia solare e per creare un ecosistema favorevole allo sviluppo di questo settore.



La Banca Mondiale ha lanciato ieri ufficialmente un nuovo Country Partnership Framework (Cpf) con la Tunisia per sostenere il piano di sviluppo del governo per l'espansione economica. Il nuovo Cpf quinquennale si basa sul Piano di Sviluppo 2023-2025 della Tunisia e sulla sua Visione 2035. Mira a tre risultati principali relativi alla creazione di posti di lavoro di qualità da parte del settore privato, al rafforzamento del capitale umano, al miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici e alla riduzione delle emissioni di carbonio.



L'accordo sarà attuato congiuntamente dalla Banca Mondiale, dalla International Finance Corporation (IFC) e dalla Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga), con un budget annuale di circa 400-500 milioni di dollari in cinque anni, a cui si aggiungeranno gli investimenti di Ifc e Miga. Le discussioni sul Country Partnership Framework (Cpf) erano state temporaneamente sospese dalla direzione della Bm il 6 marzo 2023 a seguito delle controversie sul caso dei migranti subsahariani in Tunisia, dopo le parole del presidente Kais Saied. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed