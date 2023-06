Tunisia: al lavoro con l'Fmi su un programma di riforme equo

(ANSAmed) - TUNISI, 23 GIU - Le autorità tunisine stanno lavorando con il Fondo monetario internazionale (Fmi) su un programma di riforme economiche "equo", che tenga conto delle categorie vulnerabili: lo ha detto il governatore della Banca centrale tunisina (Bct), Marouane Abassi, intervenendo a un dibattito organizzato dalla Camera di Commercio e Industria tunisino-tedesca. Abassi ha sottolineato l'importanza di "prestare attenzione" alla classe media e alle fasce deboli, che sono in difficoltà a causa dell'inflazione e della perdita del loro potere d'acquisto.



"Pianificare un programma di riforme equo è una questione fondamentale. La Banca Mondiale lo ha capito e anche il Fmi", ha sottolineato il governatore durante il dibattito dal titolo 'Sfide, opportunità e rischi economici della Tunisia - visioni e risultati'. Abassi ha anche ricordato che la stessa direttrice generale del Fondo, Kristalina Georgieva, durante un incontro tenutosi martedì in Marocco ha detto che l'Fmi vorrebbe raggiungere un programma "equo" con la Tunisia. Georgieva il 16 giugno aveva affermato che l'Fmi lavora da tempo "a stretto contatto" con le autorità tunisine e aveva riferito di "progressi significativi" nelle discussioni tra le due parti, aggiungendo che la situazione in Tunisia non è così drammatica poiché il turismo è aumentato. (ANSAmed).





