A Tel Aviv l'Italian Food&Wine Tasting, nuovi marchi da scoprire

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 GIU - Si intitola 'Italian Food&Wine Tasting' con esposizione e degustazione di prodotti agroalimentari, vini e bevande alcoliche italiani. E' la prima del genere organizzata dall'Ufficio Ice di Tel Aviv nell'ambito delle attività promozionali previste per il settore agroalimentare, con la presenza di alcuni nuovi marchi e prodotti non ancora importati in Israele. Ma anche di altri - ha fatto sapere l'Ice - che "hanno iniziato la loro attività in questo mercato recentemente, a seguito delle iniziative di promozione del vino italiano realizzate dall'Istituto nel Paese nel corso degli ultimi due anni". L'evento si è articolato in due momenti: prima gli incontri individuali tra produttori dall'Italia e circa 20 importatori locali. Subito dopo la degustazione è stata aperta agli operatori professionali quali distributori, responsabili acquisti, di punti vendita specializzati ed enoteche, cuochi, insegnanti di scuole di cucina, giornalisti e blogger di settore, autorità e selezionati wine&food lovers locali.



Per tutta la durata dell'evento sono stati offerti degli assaggi, preparati dallo chef locale Charlie Fadida, utilizzando i prodotti messi a disposizione dalle aziende partecipanti.



Dall'Italia - ha aggiunto l'Ice - hanno partecipato 7 imprese: Coppola Valgri; Macaronicus-Bontasana; Oro Caffè; Magi Spirits; Fruttagel; Tenuta Sant'Antonio-Famiglia Castagnedi e Cantina Valpolicella Negrar. (vini). Per le prime quattro l'obiettivo era quello di trovare un importatore in Israele per i propri prodotti, mentre per le rimanenti tre imprese, già rappresentate nel paese, l'obiettivo - ha spiegato l'Ice - era quello di far conoscere i propri prodotti alla platea locale di operatori professionali.



Alla prima parte dell'evento hanno partecipato circa 20 importatori israeliani, tra alimentari e vini, che hanno incontrato le imprese italiane presenti sulla base di un'agenda di appuntamenti preorganizzata da ICE Tel Aviv. Alla seconda parte hanno preso parte circa 200 esponenti del "trade". Nel 2022 - secondo i dati dell'Ufficio centrale di statistica israeliano - le esportazioni italiane di prodotti alimentari e bevande hanno segnato una crescita del 12,9%, superiore alla media mondiale, con un valore esportato in Israele di 279,6 milioni di dollari. Nei primi 4 mesi di quest'anno è stato registrato un ulteriore balzo del +21,7% delle esportazioni italiane di settore in Israele rispetto allo stesso periodo del 2022, raggiungendo la cifra di 108 milioni di dollari.



(ANSAmed).





