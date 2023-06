Banca centrale della Turchia alza tassi di interesse al 15%

(ANSAmed) - ISTANBUL, 22 GIU - La Banca centrale di Turchia ha alzato il proprio tasso di interesse di riferimento di 650 punti base portandolo al 15%. Lo ha comunicato l'Istituto bancario a seguito della prima riunione sulle politiche monetarie presieduta dalla nuova governatrice Hafize Gaye Erkan, recentemente nominata dal presidente Recep Tayyip Erdogan. La Banca centrale non alzava i tassi dal marzo del 2021. Negli ultimi anni li aveva sempre abbassati mentre parallelamente la lira turca perdeva sempre più valore e saliva l'inflazione e che attualmente si attesta sul 40%.



La Banca centrale ha motivato la sua decisione di abbassare i tassi citando la necessità di "ridurre l'inflazione". La scelta adottata oggi è in controtendenza con la politica economica che Erdogan aveva imposto sull'Istituto bancario negli ultimi anni, chiedendo esplicitamente regolari tagli ai tassi di interesse.



In seguito alla riconferma con la vittoria al ballottaggio del 28 maggio, il presidente turco ha scelto di cambiare il ministro del Tesoro, scegliendo per questo ruolo Mehmet Simsek, politico che gode di stima internazionale e prima del 2018 aveva già guidato il dicastero delle Finanze, quando l'economia turca cresceva e la lira si manteneva su livelli stabili mentre l'inflazione non era molto alta. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed