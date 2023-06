(ANSAmed) - ROMA, 22 GIU - Una vasta gamma di prodotti giordani è stata presentata alla 54a edizione della Fiera Internazionale d'Algeria che ha visto la partecipazione di 20 aziende da Amman. Organizzato da Jordan Exports, il padiglione ha riunito imprese giordane che rappresentano diversi settori industriali, tra cui prodotti chimici, apparecchiature elettriche, prodotti alimentari, materiali da imballaggio, pelletteria, carta, plastica e materiali isolanti, scrive l'agenzia Petra. In una nota, la Jordan Exports ha sottolineato l'immenso potenziale del mercato algerino per i prodotti giordani.



La fiera, che si conclude il 24 giugno, rappresenta un punto d'incontro per oltre 600 aziende globali provenienti da 30 diversi Paesi arabi e stranieri. Ogni anno, l'esposizione attira migliaia di visitatori provenienti da diversi settori economici, favorendo preziose connessioni e opportunità commerciali.



(ANSAmed).





