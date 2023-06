Aziende libiche a Tunisi per incontri su agricoltura, edilizia

(ANSA) - TUNISI, 20 GIU - Sono quasi 200 gli incontri B2B tra ieri e oggi a Tunisi che vedono la partecipazione di 30 aziende libiche e 80 imprese esportatrici tunisine, nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, dell'edilizia e dei lavori pubblici, del packaging e della cosmesi. Incontri che rientrano nell'attuazione del protocollo d'intesa sulla strategia di lavoro comune firmato il 26 novembre 2022 dal Centro di promozione delle esportazioni (Cepex) e dal Centro di promozione delle esportazioni libiche (Lepc), ha affermato l'ad di Cepex Mourad Ben Hassine.



L'obiettivo è quello di rafforzare la partnership e l'integrazione commerciale e industriale ed esplorare opportunità di esportazione congiunta verso i mercati africani, l'accesso a nuovi mercati internazionali e alla condivisione di competenze, ha aggiunto Hassine.



Mohammed Ali Al-Deeb, direttore generale della Lepc, ha affermato che la Tunisia è il primo partner arabo della Libia.



Lo stesso Al-Deeb ha delineato le sfide che devono affrontare gli operatori libici che desiderano accedere ai mercati tunisini. I prodotti libici sono destinati al consumo o all'uso come materia prima in Tunisia oppure all'esportazione in altri Paesi attraverso la Tunisia. La delegazione ufficiale del Centro Libico e i rappresentanti delle aziende libiche operanti nel settore agroalimentare sono attese anche all'International Food Show Africa 2023 che si terrà a Tunisi dal 20 al 23 giugno presso la Fiera del Kram.



La Libia è il partner economico e commerciale strategico della Tunisia con un volume di scambi di oltre 3 miliardi di dinari, ovvero 970 milioni di dollari nel 2022, affermano gli organizzatori. Oltre 1.000 imprese tunisine esportano i loro prodotti in Libia. (ANSA).





