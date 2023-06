(ANSAmed) - ROMA, 19 GIU - L' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) ha approvato un progetto a sostegno degli agricoltori vulnerabili nella regione di al Ghab in Siria. Si tratta di una zona fertile nel nord-ovest della Siria.



Il progetto, che sarà realizzato in collaborazione con la Fao, prevede il controllo e la gestione integrati e sostenibili del giacinto di acqua, la pianta galleggiante che cresce sulla superficie di fiumi, canali e laghi divenuta altamente invasiva, e anche attività di formazione degli agricoltori. (ANSAmed).





