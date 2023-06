Marrakech si prepara a ospitare assemblee Fmi e Banca mondiale

(ANSAmed) - RABAT, 19 GIU - Marrakech si prepara ad accogliere dal 9 al 15 ottobre, le assemblee annuali della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale. L'organizzazione dell'evento, che segna un ritorno in Africa a 50 anni dall'assemblea in Kenya, si discute in questi giorni a Rabat, in una serie di riunioni e tavole rotonde a cui partecipano i vertici di Fmi e Bm con il ministro dell'Economia del Marocco, Nadia Fettah. Le riunioni vanno avanti da novembre, in realtà, con i principali rappresentanti del governo marocchino.



Per l'assemblea di ottobre sono attesi oltre 14 mila partecipanti di alto livello, tra cui i ministri economici e i governatori delle Banche centrali di 189 Paesi, oltre che i rappresentanti della società civile, del settore privato, del mondo accademico e della stampa internazionale. L'obiettivo è quello di affrontare questioni di interesse globale, come la stabilità finanziaria globale, prospettive economiche planetarie, crescita economica dei singoli paesi, creazione di posti di lavoro, cambiamento climatico e numerosi altri temi di attualità.



Dopo la Cop22, la Conferenza Onu sul clima del 2016, questo è l'evento più importante degli ultimi decenni in Marocco e sono già a buon punto i lavori per la costruzione di un sito temporaneo che possa accogliere i partecipanti. Come per la Conferenza Onu sul clima è in corso di allestimento un parco con tende non lontano dal Mamounia, l'hotel preferito da Winston Churchill. Non esiste, infatti a Marrakech un centro congressi che superi la capacità di 10 mila posti. (ANSAmed).





