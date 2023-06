(ANSAmed) - NAPOLI, 16 GIU - Studiare strategie per accelerare la transizione energetica nel Mediterraneo. E' questo il tema al centro del Forum su Energia e Clima organizzato da MedCop a Tangeri il 22 e 23 giugno, proseguendo il cammino delle azioni per il clima nel Mediterraneo e unificando lo sforzo dei Paesi che partecipano in maniera massiccia alla due giorni dove sono previsti cento relatori, rappresentanti istituzionali di oltre cento città e regioni del Mediterraneo e oltre 500 partecipanti. Il tema sarà affrontato da rappresentanti dei governi, esperti, istituzioni finanziarie, società civile e rappresentanti dell'impresa, tutti uniti nell'obiettivo di rendere più veloce la transizione energetica di cui il Mediterraneo ha forte bisogno sia da un punto di vista climatico che nel contesto attuale della guerra in Ucraina, che rende ancora più necessaria la transizione e l'aumento degli investimenti nelle rinnovabili. Tra i temi anche il forte sostegno che tutti i Paesi del Mediterraneo dell'area MENA possono dare alla Ue per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione previsto dall'Ue Green Deal. Aumentando le politiche di transizione energetica i Paesi del Mediterraneo meridionale hanno infatti il potenziale di diventare esportatori di energia già in quest'anno. Alla due giorni partecipa anche l'Unione per il Mediterraneo (UpM) che, in collaborazione con la Confederazione generale delle Imprese del Marocco (CGEM), sta organizzando l'UpM Forum su Energia e Impresa che si terrà il 22 giugno nell'ambito della due giorni di Tangeri, con gli stessi obiettivi e anche per aprire l'opportunità di avviarsi a preparare la Cop28 di Dubai al via il 30 novembre. Il Forum dell'UpM darà alle autorità locali dei diversi Paesi l'opportunità di mostrare i loro sforzi per raggiungere la transizione energetica, aprendo sia una rete di contatti tra loro sia esplorando le soluzioni finanziarie innovative per l'obiettivo, ma anche rafforzando gli investimenti dei privati e la collaborazione pubblico-privato sul tema. Al centro quest'anno ci saranno quindi le discussioni sull'energia, l'efficienza, l'agricoltura rigenerativa e i nuovi modelli di impresa, partendo in particolare dalla prospettiva femminile.(ANSAmed). (ANSA).





Ottieni il codice embed