Israele vende i tank Merkava a due Paesi esteri, uno in Europa

TEL AVIV - Israele è in trattative per vendere i suoi tank Merkava di ultima generazione a due Paesi stranieri, uno dei quali si trova in Europa. Lo ha fatto sapere il Ministero della Difesa. Se l'esito sarà favorevole, questa sarà la prima volta per i tank che hanno fatto la storia di Israele.



L'introduzione dei Merkava (che in ebraico significa 'carro') ebbe inizio dopo la guerra di Kippur nel 1973, conflitto nel quale furono alte le perdite di tank israeliani. L'obiettivo era appunto quello di ridurre la dipendenza dall'estero; i Merkava ora sono alla loro quarta generazione.



Yair Kulas, capo del settore esportazione del Ministero, ha spiegato, citato dai media, che la forte domanda di prodotti militari israeliani è dovuta in parte alla necessità dei Paesi che hanno fornito armi all'Ucraina nella guerra alla Russia di ricreare i propri arsenali. "Ci sono due potenziali Paesi con i quali siamo in trattative avanzate - ha specificato Kulas - Non posso dire quali ma uno è in Europa".