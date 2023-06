Imprese italiane della plastica a seminario in Marocco

(ANSA) - IL CAIRO, 09 GIU - Imprese italiane presenti alla fiera internazionale "Plast Expo 2023" a El Jadida (Marocco), uno tra gli appuntamenti più attesi a livello regionale nel settore della lavorazione della plastica, hanno partecipato giovedì a un seminario dedicato alle tecnologie per il riciclaggio delle materie plastiche post-consumo e indirizzato ad aziende marocchine.



Lo ha segnalato oggi un partecipante alla fiera in corso da mercoledì fino a sabato 10 giugno. Il seminario è stato organizzato dall'Ufficio Ice di Casablanca con due partner: Amaplast, l'associazione italiana dei produttori di macchine per la lavorazione della plastica; e l'associazione omologa marocchina Fmp, la Fédération marocaine de plasturgie.



Il seminario, moderato dal responsabile di Ice Casablanca, Francesco Pagnini, è stato introdotto dal direttore di Fmp, Nabil Saouaf; e dal direttore di Amaplast, Mario Maggiani. C'è stata poi l'esposizione di un esperto internazionale focalizzata sulle nuove tecnologie e sui trend di mercato in materia di riutilizzo delle materie plastiche.



Plast Expo è giunta alla 9/a edizione e quest'anno accoglie circa 300 espositori provenienti da paesi europei, nordafricani e dell'area del Mediterraneo orientale. E' previsto un flusso di circa 20.000 visitatori professionali provenienti dal Marocco e altre nazioni.



L'Ice di Casablanca ha allestito uno stand istituzionale Ice-Maeci di collegamento e supporto alle dieci imprese italiane presenti in fiera e attive nei settori degli stampi per la plastica, dell'automazione per l'industria della plastica, delle linee per estrusione e delle soluzioni integrate per l'industria della plastica.



L'Italia, con un 12% del mercato e una quota in crescita, è il secondo maggior fornitore al mondo di tecnologie per l'industria della plastica del Marocco dopo la Cina (32%), come emerge da dati relativi all'anno scorso e circolati a margine della fiera.



In questo comparto delle tecnologie per l'industria della plastica, il Marocco nel 2022 ha importato per un valore di 141 milioni di euro, come risulta dai dati dell'Office des Changes marocchino. Cina e Italia hanno lasciato indietro Spagna e Germania. Nel primo trimestre di quest'anno le importazioni marocchine sono cresciute del 29% e la quota di mercato dell'Italia è salita al 15%. Le esportazioni italiane verso il Marocco nel 2022 hanno raggiunto i 21 milioni di euro, emerge inoltre da dati Istat-Eurostat. A livello globale la Cina è il primo paese esportatore di tecnologie per la lavorazione della plastica e della gomma, con il 27% del mercato mondiale complessivo, seguita dalla Germania (18%) e dall'Italia (8%), la quale ha in Germania (13%), Usa (11%), Polonia e nella stessa repubblica popolare cinese i propri principali mercati di sbocco. Il Marocco si colloca in 33/a posizione come mercato della tecnologia italiana per la plastica e, tra i Paesi africani, è la terza destinazione dopo Algeria e Tunisia, e prima di Sudafrica ed Egitto. (ANSA).





