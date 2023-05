Tunisia: esperto, occorre vero dibattito su sviluppo rinnovabili

(ANSAmed) - TUNISI, 25 MAG - Il vero dibattito in Tunisia dovrebbe concentrarsi sui modi per promuovere le energie rinnovabili invece di parlare o lanciare l'idrogeno verde, che non ha molto senso nel Paese. Lo ha detto Slim Zeghal, membro del comitato direttivo dell'Arab Institute of Business Managers (Iace) all'incontro mensile in collaborazione con la Fondazione Friedrich Naumann, sul tema "La transizione energetica in Tunisia: idrogeno verde, una soluzione per il futuro".



Zeghal ha ricordato che la produzione di idrogeno verde richiede energia verde, ma la Tunisia produce solo il 3% di energia rinnovabile stimando dunque che non vi sia un reale utilizzo dell'idrogeno verde in Tunisia, e che il potenziale risiede solo nell'esportazione verso i paesi europei. In Tunisia, l'idrogeno verde può essere utilizzato solo nella produzione di fertilizzanti, ma la sua produzione rimane "orrendamente costosa", ha affermato, aggiungendo che investire in questa nicchia avrà molto più senso nei prossimi cinque o dieci anni. Invece, la Tunisia ha bisogno di sostituire le sue importazioni di gas per la produzione di elettricità con fonti rinnovabili che costeranno molto meno, ha detto. In questo contesto, Zeghal ha ricordato che la bilancia commerciale è fortemente in disavanzo a causa della bolletta energetica legata alle importazioni di gas.



Inoltre, la produzione di idrogeno verde richiede acqua potabile, ma attualmente il Paese deve affrontare un vero problema di accesso alle risorse idriche, ha affermato ricordando che la produzione di idrogeno verde richiede lo sviluppo di progetti di desalinizzazione dell'acqua. Tuttavia, tali progetti devono prima soddisfare le esigenze della popolazione e del settore agricolo. Per Zeghal lo Stato deve semplificare le procedure per gli investitori privati e stranieri che vogliono investire nell'idrogeno in Tunisia. Da parte sua, Amel Miled, esperto in ingegneria energetica presso l'Agenzia nazionale per la gestione dell'energia (Anme), ha affermato che l'attuazione della strategia dell'idrogeno verde ha tenuto conto delle varie strategie esistenti nei settori dei trasporti, dell'acqua e dell'energia.



Tale strategia copre diversi aspetti, tra cui la produzione di energia rinnovabile, la desalinizzazione dell'acqua e il trasporto dell'idrogeno. Miled ha sottolineato che la Tunisia può posizionarsi come fornitore di idrogeno verde per l'Europa, dal momento che il Paese dispone di un'infrastruttura di esportazione attraverso gasdotti collegati all'Italia. In effetti, l'Europa mira a importare 10 milioni di tonnellate di idrogeno verde entro il 2030 e circa 40 milioni di tonnellate entro il 2050, ha affermato. La Tunisia può anche posizionarsi bene nella produzione di ammoniaca verde e combustibili sintetici recuperando le emissioni di CO2 dai cementifici e sostituendo il consumo locale di combustibili convenzionali con combustibili sintetici, ha aggiunto. (ANSAmed).





