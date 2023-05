Trasporti: riprendono i voli diretti tra Bahrain e Qatar

(ANSAmed) - ROMA, 19 MAG - I voli diretti tra Bahrain e Qatar riprenderanno alla fine del mese. Secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino The National, i collegamenti aerei sono previsti a partire dal 25 maggio "in conformità con quanto concordato tra le autorità interessate dei due Paesi fratelli", scrivono i media statali del Bahrain.



Il mese scorso, Doha e Manama hanno ripreso le relazioni diplomatiche più di due anni dopo la revoca del boicottaggio arabo nei confronti del Qatar. Il 'comitato di verifica Bahrain-Qatar ha tenuto la sua seconda riunione ad aprile presso la sede del Segretariato generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, a Riad, dove è stata presa la decisione, hanno affermato i governi dei due Paesi.



L'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Bahrain e l'Egitto hanno tagliato i legami con il Qatar nel 2017, accusandolo di sostenere il terrorismo e di interferire negli affari degli Stati regionali, cosa che Doha ha sempre negato. La fine della disputa è arrivata nel 2021, quando il Qatar si è unito agli altri Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo in Arabia Saudita per presentare 'la dichiarazione di AlUla', una collaborazione reciproca per affrontare insieme le sfide comuni.



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed