Libano: Francia emette mandato di arresto per Salame

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 MAG - La giustizia francese ha oggi emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti dell'inamovibile e pluri-inquisito governatore della Banca centrale libanese, Riad Salame, accusato in diversi paesi europei e in Libano di riciclaggio di danaro e illeciti finanziari commessi dal 1993 al 2019 per un valore di almeno 300 milioni di euro. Lo riferiscono media di Beirut, secondo cui il giudice istruttore francese, incaricato dell'indagine in corso da due anni sul patrimonio europeo del 72enne Salame, ha emesso l'ordinanza dopo che il governatore non si è presentato stamani all'interrogatorio previsto a Parigi. Salame, suo fratello Raja e altri membri del suo entourage sono da tempo al centro di una serie di indagini in diversi Paesi europei e in Libano per diversi illeciti finanziari.



Salame, in carica dal 1993 e considerato l'artefice di trent'anni dell'ingegneria finanziaria che ha consentito all'elite politica libanese di arricchirsi e rimanere al potere dalla fine della guerra civile (1975-90), si è difeso tramite i suoi avvocati. Questi hanno giustificato l'assenza del governatore, il cui mandato scade il prossimo luglio, adducendo ragioni formali: la citazione, hanno detto gli avvocati di Salame, è stata inviata solo 10 giorni prima la data dell'interrogario, e i tempi non sono stati rispettati. Citato dai media libanesi, Salame ha ribadito la sua estraneità alla vicenda giudiziaria. Fonti giudiziarie libanesi affermano che la polizia locale ha più volte tentato di recapitare in tempo l'ordine di comparizione per l'interrogatorio parigino ma che il governatore si è reso irreperibile. Il Libano non prevede l'estradizione dei suoi cittadini ma applica le decisioni dei tribunali stranieri che li riguardano. Salame non ha mai accennato alla possibilità di dimettersi nonostante le accuse e i procedimenti giudiziari aperti in Libano e in diversi paesi europei. Nessun membro di spicco dell'elite libanese ha mai chiesto le sue dimissioni. Salame rimane in carica ai vertici della Banca centrale, che svolge un ruolo chiave nella gestione del fallimento bancario del Libano palesatosi dal 2019.



(ANSAmed).





