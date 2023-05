Israele e Cipro: avanti con il gasdotto verso l'Europa

Israele proseguirà il suo impegno nel progetto per l'Eastern Mediterranean condotto del gas, lavorando per portare il gas in Europa attraverso il collegamento sottomarino con Cipro e poi con la Grecia e l'Italia. Lo ha detto, riporta Greekcitytimes.com, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, parlando del suo incontro dei giorni scorsi con il presidente di Cipro Nikos Christodoulides. I due hanno confermato l'accordo per proseguire lo sviluppo dell'alleanza nel Mediterraneo orientale per portare a termine il condotto.



Il progetto serve a portare il gas da Israele all'Europa e comprende un impianto di liquefazione che sarà costruito a Cipro. Il condotto è considerato un trampolino per un forte salto in avanti dell'economia di Israele, ha detto Netanyahu. Il progetto di costruzione è portato avanti da Israele, Grecia e Cipro che lo considerano la chiave per trasformare la regione orientale del Mediterraneo come un nuovo soggetto primario nell'economia europea, portando il gasi in Italia e verso il nord Europa. Il condotto verrà finanziato infatti anche dall'Unione Europea e l'inizio dei lavori si avvicina più velocemente vista la crisi energetica dopo la rottura con la Russia.