Coop estera su opere Egitto sale a 13,7 miliardi di dollari

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - E' in forte salita il contributo della cooperazione internazionale per lo sviluppo dell'economia dell'Egitto, passato nel 2023 a 13,7 miliardi di dollari, rispetto ai 10,3 miliardi del 2022 e ai 9,9 miliardi degli anni 2020 e 2021.



Le cifre - spiega il sito ecomnewsmed.com - sono state fornite dal rapporto annuale 2023 del ministero egiziano per la cooperazione internazionale, che coordina e sovrintende a tutte le agenzie nazionali che ricevono finanziamenti dall'estero e che riporta gli importi in forte aumento negli ultimi anni.



Questi fondi, forniti dall'ambasciata francese in Egitto, sono principalmente destinati all'amministrazione pubblica egiziana (81%) e provengono per lo più da fondi multilaterali (80%).



L'aiuto internazionale risponde alle principali sfide attualmente affrontate dall'Egitto, principalmente lo sviluppo dei trasporti, il rafforzamento del settore privato, il sostegno al bilancio dello Stato e la sicurezza alimentare.



In vista della COP27, ospitata nel novembre scorso, l'Egitto mirava ad attrarre finanziamenti per il cambiamento climatico, in particolare attraverso il lancio della piattaforma Nexus of Water, Food & Energy (NWFE), per garantire 15 miliardi di dollari di fondi destinati al settore energetico, idrico e alimentare che hanno avuto rispettivamente la BERS, la Banca africana di sviluppo e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo in testa. Inoltre, diversi donatori, tra cui la BEI, Banca mondiale, si sono mobilitati alla fine del 2022 per sostenere l'Egitto, il principale importatore mondiale di grano, allora alle prese con un forte aumento dei prezzi dei cereali.



Per il suo peso demografico (104 milioni di abitanti), il livello di reddito intermedio, con il pil pro capite di 3.700 dollari nel 2021, e la sua importanza geostrategica, l'Egitto è un Paese considerato di intervento importante dai donatori internazionali. Sebbene il loro impegno sia notevolmente aumentato dall'ultima stabilizzazione del quadro macroeconomico, rimane sostanzialmente stabile nel lungo termine. I donatori multilaterali hanno infatti già erogato 62 miliardi di dollari per l'Egitto e sono attualmente impegnati per un importo di 21 miliardi. Sebbene abbiano a lungo dato la priorità al finanziamento delle infrastrutture e alla concessione di linee di credito, le loro strategie stanno cambiando e fanno del rafforzamento della competitività dell'economia e del settore privato, nonché del finanziamento di infrastrutture sostenibili e misure sociali, i loro ambiti prioritari di azione per promuovere la resilienza del Paese agli shock macroeconomici e climatici.



La Francia è diventata il principale partner bilaterale dell'Egitto in seguito alla firma nel giugno 2021 di un accordo intergovernativo sul finanziamento di un portafoglio di progetti nei settori dei trasporti, dei servizi igienico-sanitari, dell'energia e dell'agroalimentare. A seguire Giappone, Corea del Sud e Germania. Sui settori, Olanda e Italia sono molto attivi nell'agricoltura, il Giappone (che finanzia la metropolitana L4 del Cairo) e la Francia sono particolarmente impegnati nei trasporti. (ANSA).





