Egitto, 15 milioni 'verdi' per le aziende da Bei e Alexbank

(ANSAmed) - IL CAIRO, 10 MAG - Le aziende egiziane beneficeranno di uno schema da 15 milioni di dollari della Banca europea per gli investimenti (Bei) e di Alexbank, la controllata egiziana del gruppo Intesa Sanpaolo, finalizzato a ridurre le bollette energetiche e aumentare l'uso di energia rinnovabile. Lo segnala un comunicato congiunto dei due istituti bancari diffuso ieri, in occasione di una cerimonia di annuncio svoltasi al Cairo.



Si tratta della "prima cooperazione tra le due organizzazioni nell'ambito dello Strumento di finanziamento per la green economy" (Geff) dell'Egitto, creato "per accelerare gli investimenti energetici delle imprese in tutto il Paese", viene sottolineato. Il nuovo schema punta ad aiutarle nello "sfruttare l'energia solare ed eolica".



Il vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti, ha confermato l'importanza di aumentare gli investimenti in energia pulita per realizzare la strategia di sviluppo sostenibile 2030 dell'Egitto e raggiungere gli obiettivi della Cop 27, sintetizza ancora la nota.



"Alexbank riconosce la cruciale necessità di salvaguardare l'ambiente, motivo per cui investire in soluzioni rinnovabili e più efficienti dal punto di vista energetico è di fondamentale importanza per le aziende egiziane", ha dichiarato Dante Campioni, amministratore delegato e managing director della banca egiziana.



La ministra della Cooperazione internazionale egiziana, Rania Al-Mashat, dal canto suo ha evidenziato come schema con Alexbank incrementi i finanziamenti alle Pmi per migliorare l'efficienza e gli investimenti nelle energie rinnovabili nei settori industriale, commerciale e agricolo. (ANSAmed).





