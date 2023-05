Al via Tuttofood con brand da 46 Paesi, c'è l'Arabia Saudita

(ANSAmed) - MILANO, 8 MAG - Al via alla Fiera Milano, Tuttofood 2023, manifestazione di riferimento per l'eccellenza e l'innovazione sostenibile di tutta la filiera agroalimentare, con la presenza di 2.500 brand da 46 Paesi e oltre 800 buyer da 86 Paesi selezionati dalla stessa Fiera e Ice Agenzia.



Proprio all'innovazione e alla sostenibilità per l'industria del food e dell'ospitalità, è dedicato il convegno inaugurale con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Dei 2.500 brand presenti, il 20% esteri provengono da 46 Paesi. Tra i più rappresentati Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Romania, Germania. Per la prima volta ci sono espositori da Arabia Saudita, Isole Faroe, Sudafrica, Svezia. Nei 7 padiglioni della rassegna, con collettive estere hanno i loro spazi Spagna, Irlanda, Norvegia, Cina, Corea del Sud, Ecuador.



L'Italia è presente, oltre che con le Regioni, con 24 consorzi di tutela di prodotti tipici tra i quali l'Aceto Balsamico di Modena, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pasta di Gragnano e Prosciutto Toscano.



Degli 800 buyer il 29% arriva dall'Europa, 32% dalle Americhe, 18% da Asia e Paesi Cis, 18% da Medio Oriente e Africa, 3 % da Oceania.



Le delegazioni più numerose si registrano, in particolare, da Stati Uniti e Canada, Emirati Arabi Uniti, Cina, Australia, India, Francia. Nei 4 giorni di rassegna sono previsti oltre 150 eventi. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed