Saied punta sui fosfati per fare a meno dei prestiti

TUNISI - Il presidente tunisino Kais Saied ha chiesto di rilanciare l'industria dei fosfati, da un decennio ormai a rilento, che a suo avviso potrebbe generare entrate consentendo alla Tunisia di fare a meno dei prestiti delle istituzioni internazionali. Saied ha affrontato la questione nel corso di una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale, tre settimane dopo aver rifiutato i "diktat" del Fondo monetario internazionale (Fmi) che condizionano la concessione di un prestito di 2 miliardi di dollari alla Tunisia per le riforme economiche alla soppressione di alcuni sussidi statali.



Saied, che dal luglio 2021 ha concentrato in sé quasi tutti i poteri ma fatica a rilanciare l'economia e risanare le finanze statali, ha paragonato il fosfato che abbonda nel sottosuolo tunisino all'oro non sfruttato. "Il nostro oro è sottoterra poiché il Paese deve affrontare una difficile situazione finanziaria", ha detto durante la riunione, come si vede in un video diffuso dalla presidenza.



Ex fiore all'occhiello dell'economia tunisina, la Compagnie des phosphates de Gafsa (Cpg) ha visto la sua produzione crollare dalla rivoluzione del 2011, a causa della mancanza di investimenti e dei ripetuti disordini sociali per chiedere posti di lavoro e misure di sviluppo nella regione emarginata del centro-ovest, dove questo minerale viene estratto per produrre fertilizzante. La Tunisia, che produceva 8 milioni di tonnellate nel 2010, da allora estrae solo da 2,7 a 4 milioni di tonnellate all'anno. Il paese è passato dal quinto al dodicesimo posto come produttore mondiale. Nel 2020 ha persino dovuto importare fosfato dall'Algeria per soddisfare il suo fabbisogno. Lo sfruttamento del fosfato, supposta fonte di reddito, è ora un peso per lo Stato. In forte difficoltà anche il "Complesso Chimico Tunisino", che trasforma il fosfato. "La qualità del fosfato tunisino è tra le migliori al mondo e occorre trovare una rapida soluzione a questo problema. Questa situazione non può durare", ha aggiunto Saied. Stimando che la produzione potrebbe raggiungere i dieci milioni di tonnellate all'anno, ha affermato che il reddito generato potrebbe "rimpolpare in larga misura le casse dello Stato che non saranno più obbligate a contrarre prestiti dall'estero". Il presidente ha anche denunciato la "corruzione" a suo dire largamente responsabile del rallentamento della produzione, citando in particolare l'acquisizione di vagoni per il trasporto del fosfato che "si sono rivelati inagibili sulla linea ferroviaria esistente".