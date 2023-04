Libano: sentita assistente del governatore della Banca centrale

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 APR - Continua la pressione giudiziaria europea sull'inamovibile governatore della Banca centrale libanese, Riad Salame, al centro di indagini in diversi Paesi europei per illeciti finanziari attribuiti a lui e al suo entourage: la sua assistente, Marianne Hoyek è oggi interrogata da giudici francesi, tedeschi e del Lussemburgo giunti a Beirut due giorni fa per un nuovo round di interrogatori.



Come riferiscono i media libanesi, la signora Hoyek è ascoltata dai giudici come testimone e non come indagata. I giudici europei sono finora giunti a Beirut tre volte per procedere con le indagini su presunti atti di riciclaggio di danaro e appropriazione indebita di denaro pubblico da parte di una rete finanziaria facente capo a Salame. Il 16 maggio prossimo a Parigi Salame è stato convocato per apparire nell'udienza del processo in corso in Francia.



Intanto domani a Beirut gli inquirenti europei proseguiranno gli interrogatori di altri testimoni: l'attuale ministro uscente delle finanze, Youssef Khalil, ex direttore operativo della Banca centrale, assieme a un altro funzionario dell'istituto e due impiegati di altrettante società internazionali incaricate di verificare i conti della Banca centrale. (ANSAmed).





