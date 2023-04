Tunisia: l'Ue lavora per un sostanzioso pacchetto di aiuti

BRUXELLES - La Commissione Europea sta lavorando a un sostanzioso pacchetto di assistenza macro-finanziaria alla Tunisia, complementare all'accordo con il Fmi. Lo delinea un 'non paper' preparato in vista del consiglio affari esteri di lunedì prossimo, che si terrà in Lussemburgo.



In particolare, in attesa dell'accordo della Tunisia con il Fmi, la Commissione sta preparando da un lato un "consistente pacchetto di assistenza macro-finanziaria" e, dall'altro, sta esplorando le possibilità di "un ulteriore sostegno al bilancio per la Tunisia, a integrazione dei programmi esistenti". Lo precisa una fonte diplomatica.



Il 'non paper' della Commissione articola gli obiettivi e i possibili prossimi passi in vari settori, nella consapevolezza che è necessario "un approccio comprensivo" che tocchi tutti gli aspetti coinvolti: "politico, della governance, del commercio, degli investimenti nei settori chiave, della sicurezza e dell'anti-terrorismo e migratorio".

Il documento fa espressamente riferimento alla prevenzione delle partenze di migranti irregolari, anche grazie al varo nel 2023 di "un partenariato operativo contro il traffico di esseri umani", sul quale Bruxelles sta lavorando e si spera possa essere varato entro la fine di aprile. L'approccio comprende anche una "cooperazione sui ritorni e sulle riammissioni" nonché il rafforzamento dell'offerta per la migrazione legale, come l'iniziativa della Talent Partnership.