Libano: il governo aumenta i salari minimi per placare tensione

BEIRUT - Nel Libano alle prese con la peggiore crisi finanziaria della sua storia e di fronte al crollo del valore della lira locale, il governo uscente ha approvato nelle ultime ore un aumento dei salari minimi del settore pubblico e di quello privato. E questo per cercare di contenere il crescente malcontento popolare e la tensione sociale nel paese in default da tre anni.



Durante la riunione ministeriale a Beirut, centinaia di persone, per lo più dipendenti pubblici e militari in pensione, hanno manifestato nella vicina piazza dei Martiri affermando di non voler lasciare la piazza fino a quando non sarebbero stati aumentati gli stipendi. Questi sono erogati in lire libanesi, mentre il prezzo dei servizi essenziali e delle merci al consumo, per lo più provenienti dall'estero, sono basati sul valore del dollaro. Dal 2019 a oggi la lira ha perso più del 98% del suo valore rispetto al dollaro statunitense. Nel 2019 lo stipendio medio poteva sfiorare, in lire libanesi, circa mille dollari. Oggi, lo stipendio medio ammonta a qualche decina di dollari in lire locali. Secondo l'agenzia governativa di notizie Nna, il governo uscente ha deciso di quadruplicare lo stipendio minimo per i dipendenti pubblici, facendolo salire a circa 500 dollari in lire locali. Il governo ha aumentato, dell'equivalente in lire di 90 dollari, lo stipendio minimo anche per i dipendenti privati. Il salario sarà corrisposto in cambio di una presenza sul luogo di lavoro per almeno 14 giorni al mese. Dal 2020 in poi infatti i dipendenti pubblici hanno cominciato a disertare i rispettivi luoghi di lavoro, cercando impieghi alternativi nell'economia detta informale. Per andare incontro alle richieste dei lavoratori del settore pubblico, il governo ha anche aumentato lievemente le indennità di trasporto per recarsi sul luogo di lavoro.