Impennata dei prezzi mette in crisi modello agricolo marocchino

(ANSAmed) - RABAT, 18 APR - Sui mercati marocchini le verdure costano oramai quasi quanto in alcuni supermercati francesi, nonostante il salario minimo in Marocco sia cinque volte inferiore a quello in Francia: il modello agricolo del Paese nordafricano, basato sulle esportazioni, è messo in discussione da un'inflazione record che provoca l'ira della popolazione. Una situazione, sottolinea la France Presse, che si fa sentire ancora di più durante il mese del Ramadan, quando si consuma di più per il pasto serale di rottura del digiuno, e che ha scatenato critiche da tutte le parti contro il Governo, ritenuto responsabile della spinta inflazionista. Il tasso di inflazione era a +10,1% a febbraio - +20,1% per i prodotti alimentari -, secondo i dati dell'Alto Commissariato al Piano (Hcp), l'istituto di statistica marocchino.



Anche se non si registrano grandi manifestazioni contro il caro-vita, il malcontento è diffuso nel Paese. "L'aumento dei prezzi è una vergogna, siamo un paese agricolo e invece le verdure costano caro", denunciava l'8 aprile scorso un gruppo di manifestanti radunati davanti al Parlamento a Rabat.



Ad inizio febbraio, ricorda l'Afp, il governo ha sospeso l'export di alcuni prodotti, tra cui i pomodori, per poter approvvigionare il mercato locale. Una decisione che ha scatenato le proteste delle associazioni di categorie che hanno chiesto al Primo Ministro Aziz Akhannouch di ritirare la misura.



Per il capo dell'Hcp, Ahmed Lahlimi, questa crisi sta mettendo in discussione il funzionamento del modello agricolo marocchino, un settore chiave dell'economia che contribuisce al 13% del Pil e al 14% delle esportazioni, e che deve già fare i conti con la siccità e i cambiamenti climatici.



"L'agricoltura deve fare la sua rivoluzione per cambiare sistema di produzione, andare verso la sovranità alimentare e produrre in primo luogo quello che consumiamo", affermava Lahlimi a fine marzo in una intervista al sito d'informazione Médias24.



Di fronte alle critiche, il ministro dell'Agricoltura Mohamed Sadiki ha attribuito l'impennata dei prezzi alimentari a "fattori esterni e congiunturali", come l'aumento del costo delle materie prime e un'ondata di freddo che ha ritardato la raccolta dei pomodori.



Il Marocco si è dotato nel 2008 di un ambizioso 'Piano Maroc Verde' (Pmv) che gli ha permesso di garantire un'autosufficienza alimentare compresa tra il 50% e il 100% a seconda delle filiere di approvvigionamento. Dall'adozione del Pmv 15 anni fa, la produzione agricola è raddoppiata di valore: da 5,6 a oltre 11 miliardi di euro, nonostante dal 1985 si siano persi ogni anno circa 7 miliardi di metri cubi d'acqua piovana. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed