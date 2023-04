Premier del Qatar, crescono settore gas e investimenti esteri

ROMA "Il Qatar è percepito in maniera interna e estera come un Paese ricco che beneficia molto delle proprie risorse naturali, ma il Qatar ha finanziariamente agito meglio del resto del mondo in termini di tasso di inflazione".



Lo ha detto Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primo ministro del Qatar con delega anche agli Esteri, in un'intervista a Qatar Tv, come riporta Thepeninsulaqatar.com, spiegando che guardando i dati del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), l'inflazione nel mondo è in media dell'8.8%, mentre il Qatar si è fermato a circa il 5%.



Al Thani ha sottolineato i grandi passi effettuati dal Paese nella diversificazione della propria base economica con il contributo al Pil del mercato idrocarburi che è sceso molto rispetto alla salita di altri settori, in un Pil che dai dati appare salita di 38 volte in trent'anni, dal 1992 al 2022. "A metà degli anni '90 - ha ricordato il primo ministro - il Paese era vicino alla bancarotta e non avrebbe ottenuto questo tipo di crescita economica se non avesse investito anche sulle risorse di gas, un una strada che fa parte poi dell'orizzonte che ci siamo disegnati dal raggiungere per il 2030, legato alla diversificazione dell'economia e delle fonti di introiti. Il Qatar sta attuando una forte andatura nella diversificazione della base economica, con il settore degli idrocarburi che è in forte calo nel suo contributo al Pil".



Gli idrocarburi costituiscono ancora di poco oltre il 50% del Pil nazionale ma è in forte crescita la parte giocata da altri settori, come previsto ai prossimi investimenti nel piano Qatar Vision 2030, con il Paese che è molto impegnato nell'attrarre investimenti stranieri, diversificando l'economia. In questa direzione resta forte il suolo della Qia (Qatar Investment Authority) che negli anni passati ha realizzato investimenti all'estero con forti guadagni e che ora è molto impegnata a ridurre "il gap con il settore privato - ha detto Al Thani - per facilitare gli investimenti. Il ruolo del Qia deve non essere di competizione al settore privato. Si guarda agli investimenti stranieri, basandosi sulle decisioni commerciali e il principio di profitto e perdita".



Tra i passi compiuti avanti, Al Thani ha sottolineato come i Mondiali di calcio abbiano accelerato il ritmo del Paese nella realizzazione di obiettivi della Visione 2030, in particolare sui progetti di infrastrutture e che l'organizzazione del torneo ha comunque aumentato di molto dai sondaggi la percezione internazionale positiva del Qatar, incoraggiando l'organizzazione di grandi eventi anche per l'indotto nella crescita del turismo e sui migliori servizi per i cittadini. Tra i temi trattati anche quello dell'aumento del prezzo internazionale del gas e l'annuncio del Paese di voler aumentarne la produzione: "L'espansione del settore gas - ha detto - sarà accompagnato da grandi opportunità per il settore privato. Un paio di anni fa è già stato aperta infatti una localizzazione di privati nei settori del petrolio e del gas e proseguiremo con il lavoro della competente Qatar Energy, viste le tante opportunità che si aprono". (ANSAmed).