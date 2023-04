Prevista crescita economica oltre prezzi petrolio nell'area Mena

(ANSAmed) - NAPOLI, 14 APR - Progetti di grandi investimenti, prezzi dell'energia alti, grande responsabilità fiscale e una demografia migliorata stanno aiutando la nuova crescita dei Paesi dell'area Mena, Medio Oriente e Nord Africa. Lo sottolinea il Khaleej Times in uno studio di approfondimento sulla situazione della grande area araba sul Mediterraneo. "Le valutazioni dei mercati finanziari dell'area Mena - spiega Salah Shamma, capo della Mena Equities per il Franklin Templeton's Emerging Markets Equity Group - sono scese dal loro picco del marzo 2022 ma ora sono nella stabilità e pronti a una crescita prevista nel 2023, guidata dall'aumento degli investimenti e dei consumi". Tra i fattori studiati anche il forte piano di investimenti del Gcc, il Consiglio di Cooperazione del Golfo, che ha piani di spesa in particolare in Arabi Saudita, il Paese con l'economia più forte dell'area. Come parte del proprio piano Vision 2030, il governo saudita ha infatti annunciato la propria intenzione di investire oltre 2.000 miliardi di dollari nell'economia del Paese da oggi alla fine del decennio.



I grandi progetti, si legge nel report, sono la pietra angolare del processo di riforma su molti anni che è in corso nella regione, con l'imperativo per gli operatori di diversificare l'economia dal petrolio, di attrarre capitali e talenti internazionali, di generare posti di lavoro per la giovane generazione dei Paesi.



Nell'economia di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, l'Agenda 2033 punta a raddoppiare il peso economico e di piazzare la città sul podio delle top tre nel mondo dal punto di vista finanziario. "Dubai - spiega Shamma - si concentra sul comemrcio estero, sugli investimenti diretti nel settore privato che arrivino dal livello internazionale e sulle spese previste dal governo per raggiungere gli obiettivi fissati al 2033". Lo studio Franklin Templeton resta però orientato a prevedere un rialzo che rimanga vivo nel prezzo dell'energia sul medio termine. "Il bilanciamento del rischio - spiega Shamma - per il prezzo del petrolio nel 2023 appare rimanere verso l'alto, sia sulle oeprazuioni della Cina che sulla crescita continua dei viaggi internazionali oltre che per l'embargo degli Usa e dell'Ue sul petrolio russo".



Tra i dati presi in considerazione per i prossimi anni c'è anche l'aspettativa che i quattro maggiori Paesi del Gcc, cioé Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait, possano vivere un doppio surplus sul peso fiscale e dei conti per l'aumento del prezzo del petrolio. I rischi per l'area Mena, secondo lo studio, restano vivi e dipendono da diversi fattori tra cui il prosieguo della guerra della Russia in Ucraina.



"Nonostante ciò - conclude Shamma - il collegamento tra il prezzo del petrolio e la previsione economica e sui mercati finanziari dell'area Mena viene fortemente diluito grazie alla diversificazione economica e una forte fiducia nei fondi dei Paesi per mantenere alti gli investimenti nella regione".



(ANSAmed).





