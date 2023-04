Emirati siglano accordo strategico per investimenti in Europa

(ANSAmed) - NAPOLI, 14 APR - E' stato sottoscritto a Dubai un accordo strategico dall'italiana EFG Consulting e la UAE International Investors Council (UAE IIC) che ha l'obiettivo di facilitare quest'ultima realtà a conoscere meglio i diversi modelli di investimento nel mercato europeo. Lo rende noto la EFG Consulting che - sottolinea un comunicato - è forte della profonda conoscenza della cultura e dell'economia emiratine, oltre che delle dinamiche del mercato locale grazie agli oltre 15 anni di attività sul territorio. Per questo, prosegue, "rappresenta il partner ideale per UAE IIC e per le aziende associate, che verranno supportate anche con un'intensa attività di selezione e presentazione di opportunità di investimento in Italia ed in Europa".



"Il protocollo d'intesa sottoscritto con UAE International Investors Council - spiega Giovanni Bozzetti, presidente di EFG Consulting e autore del libro "Emirati: nulla è impossibile" - è un'ottima notizia per il mercato e le imprese europee e italiane in particolare. Gli Emirati Arabi Uniti e le sue imprese desiderano esplorare nuovi mercati dinamici all'avanguardia dove investire. E' un'occasione irrinunciabile che dobbiamo sfruttare al meglio. UAE IIC svolge un ruolo chiave nella promozione e nella definizione degli Emirati Arabi Uniti nel mondo ed è la realtà preposta all'esplorazione di potenziali campi di investimento. Sta al sistema Italia cogliere al volo questa opportunità".



L'UAE ICC è l'istituzione emiratina presieduta dal Ministro dell'Economia Abdulla bin Touq Al Marri che fa parte dell'UAE International Council, istituito nel 2009 ha come obiettivo il sostegno e lo sviluppo economico degli Emirati Arabi Uniti attraverso un valore di diversificazione, innovazione e conoscenza per migliorare la competitività sostenibile, contribuendo attivamente a superare le sfide che devono affrontare i loro investimenti attraverso il coordinamento continuo con le agenzie governative competenti.



A seguito della sottoscrizione dell'accordo con EFG Consulting, alle aziende emiratine saranno presentate opportunità di concreto investimento in Europa e ovviamente nel Made in Italy. "Riconosciamo l'importanza - spiega Jamal bin Saif Al Jarwan, Segretario Generale di UAE IIC - di creare partenariati e costruire rapporti di cooperazione a livello internazionale. EFG presenta una conoscenza approfondita sia del mercato emiratino, sia di quello europeo. Questa cooperazione fornirà servizi di qualità, orientamento e supporto". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed