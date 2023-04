Bahrain arricchisce piano per attrarre investimenti esteri

(ANSAmed) - BEIRUT, 05 APR - Il Bahrain ha annunciato il lancio di un programma per attrarre aziende multimilionarie a investire nel regno del Golfo, afflitto dalla crisi economica, situato in una posizione chiave tra Arabia Saudita e Iran e che ha normalizzato i suoi rapporti con Israele.



Lo riferiscono i media di Manama e panarabi secondo cui le autorità del Bahrain hanno presentato i dettagli della "Licenza d'oro", un programma che fa parte del più ampio progetto mirato ad attrarre investimenti stranieri già annunciato l'anno scorso.



Il regno del Golfo ha infatti bisogno di rilanciare la propria economia in crisi e fortemente indebitata. Si stima che il debito del Bahrain superi il 120% del suo prodotto interno lordo.



Soltanto aziende straniere con un valore di almeno 50 milioni di dollari e che presenteranno progetti per creare almeno 500 posti di lavoro potranno accedere al programma "Licenza d'oro".



In cambio, le autorità di Manama offriranno a queste aziende vantaggi e privilegi fiscali, logistici, burocratici e infrastrutturali. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed