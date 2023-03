(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 MAR - Circa 4 miliardi di dollari per il 50% del capitale: questa l'offerta sottoposta al gruppo israeliano dell'energia NewMed Energy da parte di un consorzio formato dall'inglese Bp e dall'emiratina Adnoc. Lo hanno riferito i media israeliani e a confermare l'offerta, ma non la cifra, è stata la stessa compagnia britannica sul proprio sito.



NewMed è la proprietaria dei diritti di sfruttamento di oltre il 45% del maggiore giacimento di gas in mare, quello di Leviathan al largo delle coste israeliane. (ANSAmed).





