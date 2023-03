Von der Leyen, 'un miliardo alla Turchia per il post-terremoto'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 20 MAR - "Il dolore per le vite perdute" nel terremoto in Siria e Turchia "è indicibile. Ma in decine di migliaia si sono mobilitati per i soccorsi, scavando nella polvere. E' nata una storia di eroica solidarietà". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen aprendo la Conferenza internazionale dei donatori per il sisma in Siria e Turchia. "Dobbiamo aiutare i sopravvissuti al sisma non solo a sopravvivere ma a ricostruire la propria vita.



Sappiamo che la sfida è immensa ma sappiamo che dobbiamo affrontarla. La sola Commissione Ue supporterà la Turchia con un miliardo di euro per la ricostruzione", ha annunciato.



"Metteremo anche a disposizione un pacchetto da 108 milioni di euro per la Siria, per l'assistenza umanitaria ed i primi passi post-sisma", ha aggiunto von der Leyen. Oltre al miliardo che metterà in campo la Commissione "i Paesi membri e le istituzioni finanziarie europee forniranno risorse aggiunte" mentre sono "21 i milioni in assistenza umanitaria che l'Ue ha mobilitato", ha spiegato von der Leyen invitando tutte le nazioni e i partecipanti alla conferenza dei donatori "a onorare la memoria delle vite perse e l'eroismo dei primi soccorritori e dare una speranza ai sopravvissuti". "Non dimenticheremo mai il supporto dell'Ue e delle Nazioni Unite", ha sottolineato il presidente turco Recep Tayyp Erdogan collegandosi alla conferenza.(ANSAmed).





