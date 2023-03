Tunisia, in crescita mercato estratti di piante aromatiche

TUNISI - La produzione di estratti di piante medicinali e aromatiche in Tunisia ammonta a 10mila tonnellate, mentre la produzione di olio di rosmarino rappresenta il 41% del totale degli oli aromatici prodotti a livello nazionale. Questi i dati forniti dal ministro dell'Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca, Abdelmonem Belati, a Djerba, in apertura del VI Forum internazionale sulle piante medicinali e aromatiche. Al secondo posto gli oli di agrumi con il 38% della produzione totale tunisina di oli aromatici, con la Francia primo cliente, seguita da Stati Uniti e Giappone, ha precisato Belati.



Un mercato importante, ha sottolineato il ministro, considerando che l'uso degli estratti non è più limitato alla produzione di medicinali ma si sta estendendo sempre di più all'industria cosmetica e alimentare.



Organizzato su iniziativa dell'Istituto Medenine delle zone aride, l'evento di Djerba, che riunisce più di 300 operatori del settore provenienti da 20 paesi, è un'opportunità per pubblicizzare le ultime ricerche nel settore e per rafforzare i legami tra ricercatori e industria, nonché un'occasione di condividere esperienze e competenze regionali e internazionali.