Torna a Roma il Premio di Arte Letteraria Omaggio a Pasolini

ROMA - Sabato 12 aprile torna a Roma per la 2/a edizione il Premio Internazionale di Arte Letteraria Omaggio a Pasolini, dedicato al grande artista, poeta, scrittore, giornalista e regista Pier Paolo Pasolini, considerato tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento.



La cerimonia di premiazione si svolgerà a partire dalle 17.30 nella sala a volta del seminterrato originario del ristorante "Il Pommidoro dal 1890" del quale Pasolini era un cliente abituale. Il gestore del ristorante, Aldo Bravi, venuto a mancare nel 2021, era grande amico e fedele confidente di Pasolini. La figlia, Alessandra Borgia-Bravi ha ripreso in mano il ristorante con la stessa filosofia gastronomica, passione e grande senso di accoglienza. Fu proprio in questo storico ristorante del quartiere San Lorenzo che Pier Paolo Pasolini consumò la sua ultima cena, prima di essere assassinato a Ostia, nella notte del 2 novembre 1975. Lo stesso Pasolini aveva lasciato ad Aldo Bravi, un assegno di 11.000 lire per pagare ciò che aveva consumato, quasi fosse un segno premonitore. Dopo quella tragica notte e la notizia della morte di Pasolini, il proprietario del ristorante decise di non incassare l'assegno ma di farlo incorniciare in un quadro con il ritratto di Pasolini, affinché fosse esposto al pubblico. Questa testimonianza simbolica, sarà posta dietro al tavolo dell'autorevole giuria.



Alla cerimonia di premiazione sarà presente il regista Pupi Avati, che riceverà una vela in marmo di Carrara, come Premio alla Carriera, cosi come l'attore Pietro de Silva. Hanno confermato la loro presenza anche l'attore franco- italiano Pierre Santini e il compositore di colonne sonore Marco Werba, entrambi 'Premio alla Carriera Internazionale'.



La giuria internazionale sarà rappresentata dalla giornalista di Stampa Estera, Lisa Bernardini, la scrittrice viterbese Rosella Lisoni, il filosofo romano Francesco Sirleto e il cinefilo toscano Giordiano Lupi. Presidenti onorari saranno Alessandra Borgia- Bravi e Flavia Leonarduzzi.



La cerimonia si svolgerà dalle ore 17.30 fino alle 20.00 circa e, durante la stessa, si alterneranno contributi artistici e musicali. Il desiderio, l'impegno e la volontà degli organizzatori è mirato ad onorare tutte le attività del poliedrico artista Pier Paolo Pasolini durante la sua carriera: poesia, teatro, cinema, romanzi, scenografia, fotografia. La giuria ha selezionato vari artisti provenienti da tutta Italia, con percorsi culturali di grande pregio. A questi verranno consegnati diplomi e medaglie come simbolo e a ricordo della serata. Si potranno ascoltare canzoni dal vivo grazie ad Aldo Bravi e Giampiero Campese. La serata continuerà dalle ore 21 alle ore 23 con una cena gastronomica romana DOC, cucinata dallo chef Amedeo Borgia e il suo meraviglioso staff. L'evento sarà ripreso dal noto fotografo romano Ivan Cortellessa.





